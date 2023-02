Care sunt beneficiile unui tratament cu aerosoli? Ce este terapia cu aerosoli? Terapia cu aerosoli este o tehnica de administrare a medicamentelor direct in caile respiratorii și in plamani. Un aerosol este o suspensie de particule lichide și/sau solide, administrata de obicei cu ajutorul unui dispozitiv medical precum un inhalator sau alte aparate aerosoli. Un dispozitiv medical este utilizat pentru a transforma […] Articolul Care sunt beneficiile unui tratament cu aerosoli? a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

