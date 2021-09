Care sunt beneficiile microcipării și sterilizării animalelor Consiliul Judetean Ilfov si Primaria Capitalei demareaza astazi o campanie de informare cu privire la beneficiile microciparii si sterilizarii animalelor si la responsabilitatile legale ale detinatorilor acestora. Scopul campaniei, care se va derula pana pe 30 septembrie, timp de trei zile pe saptamana, in intervalul orar 17.00-21.00, este de a preveni abandonul de animale. Campania va incepe cu localitatea Dobroesti din judetul Ilfov si cartierul Pantelimon din Bucuresti. Echipe mixte formate din trei membri, reprezentanti ai Biroului pentru Protectia Animalelor CJ Ilfov, ASPA Bucuresti, politisti… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

