Stiri pe aceeasi tema

- Cu roade de mici dimensiuni, asemanatoare mai cunoscutelor afine, cu soiuri fie negre, fie roșii și mai rar de culoare violet, fructele de aronia pot fi o adevarata binecuvantare nu numai pentru sanatatea noastra, ci și pentru buna dispoziție, starea noastra de bine in general. Evident, un pahar…

- Dieta indiana de 7 zile este una apreciata, atat pentru rezultatele promise – pierderea in greutate destul de rapida, dar și pentru faptul ca presupune o detoxifiere a organismului. Iata care sunt principiile in dieta indiana. Dieta indiana are la baza cateva reguli foarte importante, fiind, in principiu…

- Potrivit numeroaselor studii stiintifice in acest domeniu, caisele si uleiul extras din samburii ei pretiosi pot proteja inima si celelalte organe vitale de numeroase afectiuni iar continutul bogat in nutrienti, vitamine si minerale ofera beneficii si pe alte planuri. Caisele sunt bogate in potasiu,…

- Kyrie Irving, vedeta echipei Brooklyn Nets din Liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), îi îndeamna pe jucatori sa boicoteze reluarea sezonului, din cauza problemelor sociale care exista în SUA dupa moartea afro-americanului George Floyd, ucis de un politist, scrie agentia…

- Pigmentul antocianic din cirese, care da culoarea rosie fructului, este recunoscut pentru efectele sale de reducere a inflamatiilor si a durerilor, regleaza nivelul de colesterol din sange si trigliceridele si reduce riscul de boli de inima si diabet.

- Pentru cei mai multi barbati, whiskey-ul reprezinta bautura favorita, in special atunci cand vine vorba de inconfundabilul Jack Daniel s. Daca si tie iti place aroma specifica si gustul clasic dulce-lemnos, cu siguranta ai nevoie de scuza perfecta pentru a-l savura mai des.

- Prețul cireșelor a scazut la jumatate in doar cateva zile. Vremea frumoasa a grabit coacerea cireșelor in livezile din județul Gorj și, astfel, pe piețe a intrat o cantitate mult mai mare de fructe, raportat la inceputul lunii. In cele doua mari piețe din municipiul Targu Jiu, respectiv Piața Centrala…

- Merisoarele sunt considerate inca din vechime tratamente miraculoase pentru numeroase boli, cu precadere pentru cele ale tractului urinar. Consumul zilnic de coacaze de munte, cum mai sunt numite popular, formeaza un zid de protectie impotriva bacteriilor patogene, precum E.coli, Helicobacter pylori,…