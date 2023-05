Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul local Constanta se reuneste in sedinta ordinara, vineri, 26.05.2023, de la ora 12.00 Pe ordinea de zi figureaza si doua proiecte care vizeaza declansarea unor proceduri de expropriere in vederea realizarii unor investitii de interes public Este vorba despre proiectul de hotarare nr. 232 2023…

- In perioada 28 aprilie – 2 mai, aproximativ 130 de politisti de la ordine publica, politia rutiera, investigatii criminale, actiuni speciale si arme, explozivi si substante periculoase vor actiona, in medie, zilnic, in cadrul dispozitivelor de mentinere a climatului corespunzator de ordine si siguranta…

- Primaria comunei Poarta Alba organizeaza o licitatie deschisa pentru concesionarea serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in comuna Poarta Alba. Astfel, conform documentului postat recent pe pagina oficiala a primariei, biectul concesionarii; natura si dimensiunea prestarilor:…

- Peste 24.000 de politisti, jandarmi si pompieri vor fi mobilizati in strada, in fiecare zi, in acest sfarsit de saptamana, pentru a asigura ordinea cu ocazia Sarbatorilor Pascale Catolice si al Floriilor Ortodoxe, a anuntat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Monica Dajbog, potrivit Agerpres.Zonele…

- Ministerul Apararii Nationale supune consultarii publice un act normativ initiat si elaborat de institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala, in scopul crearii cadrului normativ care sa permita incadrarea activitatii personalului civil din propriile institutii in conditii de munca…

- In conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie, cu modificarile și completarile ulterioare (Legea nr. 132/2017), „Tariful de referința se calculeaza…

- In parteneriat cu CLAPART, Connect-R lanseaza spre mintare pe 7 Aprilie o colecție de NFT-uri care iși propune sa introduca un model de business inovator Deținatorii NFTurilor vor avea șansa sa devina parteneri cu Connect-R, deținand procente din faimosul hit “Vara nu dorm”, dar și din melodii noi,…

- Comuna Poiana Campina, județul Prahova, anunța deschiderea procedurii de transparența decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului act normativ: proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea nerambursabila din bugetul local al comunei Poiana Campina, județul…