- Marius Moga a lansat joi, 14 iunie, cel mai recent single, “Ma doare la bass”, impreuna cu Shift si What’s Up. Piesa a intrat in top 3 trending pe YouTube foarte rapid si a lansat un adevarat trend in randul vedetelor din Romania.

- Caștigatoarea premiului Grammy la categoria „Best New Artist”, Alessia Cara lanseaza prima piesa extrasa de pe al doilea album. „Growing Pains” este prima lansare a artistei dupa albumul de debut „Know-it-all”, premiat cu doua discuri de platina pentru piesele „Here” și „Scars to your beautiful”. Tanara…

- Cleopatra Stratan revine in lumea muzicii cu o noua melodie "Te las cu inima". Piersa este pe locul 4 in Trending pe Youtube si are peste 1.500.000 milioane de vizualizari in doar trei zile. Cleopatra Stratan, acum in varsta de 16 ani, a lansat la doar trei ani cu albumul "La varsta de trei ani". ...

- Cea mai noua piesa a ADDEI, “Arde” iți arata dragostea intr-o ipostaza sexi, așa cum susține chiar artista. “Ma bucur mult ca e o colaborare cu Killa Fonic. Nu ar fi sunat atat de bine cu altcineva și imi doresc sa ajunga la oameni. Sa le placa, sa o simta și sa o cante”, transmite... View Article

- Noua piesa lansata de Andra saptamana trecuta a ajuns in numarul 1 in trending pe Youtube in doar doua zile. „Sudamericana” a avut peste 1.000.000 vizualizari in primele 30 de ore, depașind recordul in trending nu doar in Romania, ci și in Franța, Italia și Germania. Fanii și-au facut și ei de cap pe…

- Karmen & Krishane s-au descurcat super bine live cu piesa care a facut sute de mii de vizualizari pe YouTube in primele doua zile de la lansarea videoclipului. ”Lock My Hips” suna la fel de bine live cum suna in varianta de studio. Da-i un play inregistrarii din Virgin Tonic și spune-ne in comentarii…

- Daft Punk au postat un clip super misterios pe contul de Youtube al trupei, iar fanii sunt atat confuzi, cat și suspicioși. Clipul intitulat „Voyager” pare a fi un teaser pentru o noua lansare. Videoclipul nu mai e disponibil, fanii comentand faptul ca incarcarea videoclipului ar fi fost facuta din…

- Credeai ca lumea vloggerilor e lipsita de scandaluri și dispute? Ei bine, te-ai inșelat! In urma cu cateva zile, Andra Gogan impreuna cu fratele ei au publicat pe YouTube un DISSTRACK (piesa, de cele mai multe ori hip-hop, prin care cineva ataca o persoana sau un grup) prin care ii ataca direct pe Selly…