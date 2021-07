Liderul de la Kremlin a promulgat joi o lege care obliga marile companii IT din Occident sa-si deschida filiale in Rusia, potrivit unui document publicat de catre site-ul informatiilor juridice guvernamentale. Pottrivi analiștilor, aceasta este cea mai recenta masura a Moscovei cu scopul de a exercita un control mai mare asupra Big Tech. Prin aceasta manevra, Rusia incearca sa-si consolideze controlul asupra Internetului si sa-si reduca dependenta de companiile si tarile straine. De ce sunt necesare filiale in Rusia? Unul dintre liderii Guvernului rus a spus ca sub incidenta acestei noi legi intra…