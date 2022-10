Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) vine cu o declarație dupa ce forțele de ordine au scos toate corturile protestatarilor din centrul Chișinaului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Republica Moldova va primi 600.000 de dolari din partea Romaniei pentru Fondul voluntar de consolidare a capacitații de aparare. Guvernul de la București a aprobat un proiect in acest sens. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, continua sa „arunce” cu amenințari la adresa Republicii Moldova. Dupa ce a acuzat Chișinaul ca ar evita un dialog direct cu Tiraspolul pentru ca și-ar dori soluționarea conflictului pe alta cale decat cea diplomatica, acum, acesta a menționat ca orice atac asupra…

- SUA este alaturi de poporul Republicii Moldova in eforturile acestuia de a-si apara suveranitatea si integritatea teritoriala si de a rezista influentei straine din partea actorilor care incearca sa se interfereze in integrarea europeana a republicii, a transmis sambata secretarul de stat american…

- ● In plina invazie a Rusiei in Ucraina, banca ruseasca Transcapitalbank a oferit asistența pentru transferuri bancare in dolari americani pentru toate cele trei banci transnistrene Agroprombank, Eximbank și Sberbank ● Pe 20 aprilie, Trezoreria SUA a deconectat Transcapitalbank de la SWIFT, iar odata…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primita de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Din delegatia presedintelui Iohannis fac parte, printre altii, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, consilierii prezidentiali Luminita Odobescu, Daniela Barsan, Delia Dinu, Sergiu Nistor, Cosmin Marinescu,…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri o vizita oficiala in Romania, la invitatia sefului statului, Klaus Iohannis, care o va primi la Palatul Cotroceni. Potrivit Administratiei Prezidentiale, aceasta vizita va oferi prilejul primei intrevederi bilaterale directe a celor doi…

- Transformarea Republicii Moldova intr-o a doua Ucraina prin concursul "patronilor" ei occidentali se va solda cu o catastrofa pentru ea, iar incercarile Chisinaului de a impune schimbarea formatului operatiunii de mentinere a pacii in Transnistria nu pot sa conduca decat la destabilizare, a declarat,…