Stiri pe aceeasi tema

- Expertiza in cazul accidentului de la 2 Mai arata ca mașina condusa de Vlad Pascu avea o viteza de peste 100 de kilometri pe ora in momentul in care i-a lovit pe tinerii care circulau pe marginea drumului și a ucis 2 dintre ei. Potrivit avocatului Adrian Cuculis, toate datele analizate par sa contureze…

- „Expertiza in cazul accidentului de la 2 Mai arata ca Vlad Pascu rula cu o viteza de peste 102 km/h la momentul impactului cu victimele“, a transmis, intr-un mesaj, Adrian Cuculis, avocatul victimelor, care prezinta documentul.„Se contureaza și mai mult ipoteza inițiala asupra faptului ca Pascu a plecat…

- Procurorii din cadrul Parchetul de pe langa Judecatoria Mangalia continua cercetarile specifice in dosarul privind accidentul de la 2 Mai, din judetul Constanta, soldat cu decesul a doi tineri si ranirea altor trei In cauza, Matei Vlad Pascu, din Bucuresti, este cercetat in stare de arest preventiv…

- Renumitul avocat Adrian Cuculis a anunțat ca a cerut schimbarea incadrarii juridice pentru faptele comise de autorul accidentului de la 2 Mai. Avocatul Adrian Cuculis reprezinta familia fetei care a murit in accidentul rutier de la 2 Mai (județul Constanța). Autorul accidentului a fost un șofer in varsta…

- „Deci de la trunchi in jos… nici nu pot sa-i vad picioarele.(…) O jumatate de om!” – Reacțiile disperate ale celor care au sarit in ajutorul tinerilor spulberați de autoturismul condus de Vlad Pascu. A fost facuta publica inregistrarea de pe camera GoPro pe care Sebastian o purta la el in momentul accidentului…

- Momentul producerii tragediei din 2 Mai și clipele ingrozitoare de dupa accident au fost surprinse de camera GoPro pe care Sebastian Olariu, tanarul student ucis de Vlad Pascu, o avea asupra sa. Inregistrarea a fost prezentata in exclusivitate, vineri, de Antena 3 CNN. Camera a surprins 37 de minute…

- Valentin Olariu, tatal tanarului omorat de Vlad Pascu, soferul drogat, a gasit o camera GoPro cu care Sebi obisnuia sa filmeze, ocazie cu care a descoperit o filmare chiar cu accidentul din 2 Mai. „Sebi avea in ziua accidentului o camera GoPro la el. O avea in borseta pe care o avea la brau si camera…

- Un eveniment rutier care se putea transforma intr-o tragedie s-a produs la Carligele și a fost facut public de Ștefan Moscu, primarul comunei, printr-o postare pe Facebook Fara sa țina cont de carosabilul umed și fara sa respecte limita de viteza, un șofer a fost filmat in timp ce pierde controlul directiei…