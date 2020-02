Care este structura anului școlar viitor Structura anului școlar 2020-2021 a fost publicata in Monitorul Oficial. Anul școlar va avea o durata de 34 de saptamani, fiind mai scurt cu o saptamana de anul școlar curent. De asemenea, spre deosebire de anul școlar 2019-2020, se reintroduce vacanța intersemetriala. Cele doua semestre vor fi egale, vacanța intersemestriala va fi in ianuarie-februarie, iar in loc de 35 de saptamani, cat are anul școlar curent, elevii vor merge la școala 34 de saptamani. Cursurile se vor incheia pe 19 iunie 2021. – Cat dureaza semestrul I – prima zi de școala este luni, 14 septembrie, primul semestru incheindu-se… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

