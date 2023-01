Stiri pe aceeasi tema

- Situația traficului, respectați recomandarile polițiștilor, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 7C Curtea de Arges – Sibiu, in zona localitații Arefu, județul Argeș, pe tronsonul kilometric 86 și 87 au avut loc doua alunecari de teren in cursul zilei de…

- Situația traficului pe drumurile din toata țara, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unei alunecari de teren care a determinat caderea de pietre, pamant și nisip, circulația este inchisa pe DN 57 Orșova – Moldova Noua, la kilometrul 65+200 metri, in…

- SITUAȚIA TRAFICULUI,luni, 16 ianuarie 2023, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora The post SITUAȚIA TRAFICULUI,luni, 16 ianuarie 2023 first appeared on Partener TV .

- Situația traficului, RADARELE in județul Dambovița, conducatorii auto sunt sfatuiți sa adapteze viteza la condițiile de drum, șoselele sunt impanzite de echipaje de poliție. Pe toate sectoarele de drum din județul Dambovița sunt amplasate RADARE: Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei…

- Recomandarea polițiștilor, conducatorii auto sa ruleze cu prudenta sporita, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo…

- Situația traficului pe drumurile din țara, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, pe arterele rutiere principale, respectiv autostrazile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești, DN 1 Ploiești-Brașov, traficul se desfașoara…

- Situația traficului, vezi cum se circula pe drumurile din țara, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca sunt semnalate depuneri de polei pe DN 7, in localitatea Șibot, județul Alba, nefiind inregistrate evenimente rutiere. Se circula in condiții de ceața densa,…

- SITUAȚIA TRAFICULUI, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca sunt semnalate condiții de ceața, fenomen meteo The post SITUAȚIA TRAFICULUI la primele ore ale dimineții first appeared on Partener TV .