Care este situația pacienților Covid din spitalele craiovene In ultimele doua saptamani, numarul doljenilor infectați cu noul coronavirus a urmat o linie descendenta. Rata incidenței cazurilor a scazut la 2.23/1000 locuitori in județ, in timp ce in Craiova se situeaza la 3.41. Managerii spitalelor din Craiova au constatat și ei aceasta tendința de scadere, care se reflecta in numarul mai mic de internari, dar și in mai puține forme grave de boala. La Infecțioase, de la 300 de pacienți la circa 150 La Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Craiova, care s-a confruntat mult timp cu internarea pacienților la capacitate maxima, in ultimele doua saptamani… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alti 201 doljeni au fost confirmati cu noul coronavirus in 24 de ore, conform bilantului de miercuri, 21.10.2020. In total, 4806 de oameni din judet au fost infectati cu Covid-19 de la debutul pandemiei. Numarul total de teste efectuate pana ieri in Dolj era de 43384, ceea ce inseamna ca 9% dintre persoanele…

- Alti 201 doljeni au fost confirmati cu noul coronavirus in 24 de ore, conform bilantului de miercuri, 21.10.2020. In total, 4806 de oameni din judet au fost infectati cu Covid-19 de la debutul pandemiei. Numarul total de teste efectuate pana ieri in Dolj era de 43384, ceea ce inseamna ca 11% dintre…

- Vineri, 16 octombrie, este ultima zi in care Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova mai face teste la cerere. Managerul unitatii medicale, Laurentiu Ivanovici, spune ca s-a luat aceasta decizie ca urmare a cresterii solicitarilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Dolj din ultimul timp, pe fondul…

- Remdesivir, antiviralul injectabil incoronat in media drept tratament important pentru recuperarea dupa infectia cu Sars-Cov2, este unul dintre cele mai pomenite medicamente asociate pandemiei. Remdesivir este folosit in Romania pentru tratamentul formelor moderate si severe de boala, medicii vorbesc…

- Emilian Imbri, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din București, a declarat aseara in emisiunea „Legile Puterii”... The post „Nu mai avem timp sa așteptam nici o saptamana!” Managerul unui spital cere intervenția Ministerului Apararii appeared first on Renasterea banateana .

- Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” a inceput sa preia pacienti infectati cu noul coronavirus dupa ce Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Victor Babes” si-a atins capacitatea. Cel mai recent raport al cazurilor din Dolj arata o crestere importanta, fiind raportate alte 83 de persoane pozitive la…

- Se face lumina in privinta costurilor cu asistenta medicala si tratamentele necesare pentru pacientii cu coronavirus. Gazeta de Sud a abordat subiectul in materiale anterioare, incercand sa obtina de la unitatile medicale din Craiova cifre transparente privind cheltuielile asociate Covid din spitale.…

- Odata cu redeschiderea scolilor si debutul sezonului de viroze, se asteapta ca numarul cazurilor de suspiciune Covid in randul copiilor sa creasca. Iar spitalele nu sunt deloc pregatite pentru a face fata unui val de internari de copii suspecti de infectie cu coronavirus. Chiar daca nu se vor confirma…