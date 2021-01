Stiri pe aceeasi tema

- Harry Style are o noua relație.. și nu cu oricine! Pop-starul a fost vazut in comapnia actriței cu renume, Olivia Wilde! Zvonul ca cei doi ar fi impreuna a fost amplificat de catre un gest de tandrețe maxima facut de noul cuplu de la Hollywood, in vazul tuturor!

- Moartea faimoasei actrite la numai 43 de ani este inca un mister chiar si dupa ce au trecut cateva decenii bune de cand s-a intamplat. Insa nu numai felul in care a disparut ridica multe semne de intrebari, ci si viata ei a fost si este inca un subiect de interes pentru multi. Mai ales cand apar informatii…

- A fost unul dintre cei mai ravniți burlaci de la Hollywood și nimeni nu-l vedea insurat vreodata. Totuși, frumoasa Amal Alamuddin a reușit imposibilul in septembrie 2014, cand George Clooney a spus un "DA tare și raspicat in fața ofițerului de stare civila.

- Nelipsita de pe masa romanilor, indeosebi in varianta murata, varza este un medicament pentru multe afecțiuni. Specialiștii spun ca ea este remediul excelent impotriva constipației, iar mesele cu mancaruri grele necesita și prezența ei. Ce se intampla cu sangele tau daca bei zilnic zeama de varza “Varza…

- Secretul tineretii a fost descoperit Poate ai mai auzit ca frumusetea vine din interior, si chiar asa si este Nu te mai chinui cu tot felul de creme miracol care au scopul de a te face sa dai bani multi, dar reultatele se vad foarte tarziu sau deloc Cea mai simpla solutie este sa ai grija de sanatate…

- S-a aflat de ce Mirel Radoi nu l-a convocat pe Ianis Hagi la echipa mare și l-a convocat la echipa mica. Gica Popescu, președintele clubului Viitorul, a comentat situația lui Ianis Hagi, convocat la echipa naționala U21 pentru meciul cu Danemarca din preliminariile EURO. Mirel Radoi l-a convocat pe…

- Gospodinele au cam terminat de pus muraturile, conservele, gemurile si compoturile, insa inceputul lunii noiembrie este momentul perfect pentru a pune gogosarii cu conopida in otet. Daca nu ai inca o reteta de care sa fii multumit, atunci noteaz-o cu incredere pe cea de mai jos! Reteta celor mai buni…

- Bogdan de la Ploiesti este unul dintre artiștii de la noi care in momentul de fața este in tranding. Toata lumea știe de el ca a scos piesa dupa piesa, insa ce nu știe lumea e ca are un mare secret, acela ca a fost casatorit!