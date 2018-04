Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza numarului crescut de cazuri de rujeola, Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" din Iasi - centru de referinta in specialitatea de boli infectioase in regiunea mentionata - a organizat un pavilion separat destinat ingrijirii cazurilor de rujeola. Potrivit medicilor, pentru cele mai…

- Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" nu are in farmacie nici doza de ser antirabic. Daca un bolnav ajunge astazi la „Infectioase" cu suspiciune de rabie (turbare), singura solutie a medicilor este sa ceara ajutor de la Ministerul Sanatatii, in speranta ca in vreun spital din tara se gaseste…

- Bebelușul de 10 luni din Bacau, care a fost diagnosticat cu rujeola și transportat de urgența de la SJU Bacau la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva” din Iasi a decedat in noaptea de joi spre vineri. Copilul a fost adus marți la Terapia... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Zile de groaza pentru pacientii a doua spitale din Iasi in care, in ultimele zile, au murit oameni din cauza gripei. Numarul deceselor la bolnavi confirmati cu gripa creste de la o zi la alta, ieri fiind cea mai tragica zi. Dupa ce in seara anterioara fusese anuntat decesul unei femei in varsta, in…

- Adolescenta de 16 ani, diagnosticata cu encefalita de origine bacteriana, a decedat la Spitalul de Neurochirurgie „Prof. dr. N. Oblu“ dupa ce a fost transferata de la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva” din Iasi.