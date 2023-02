Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Gheorghe Turda a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Elena Merișoreanu, dupa ce ea ar fi declarat ca ei erau pe cale sa se casatoreasca. Cantarețul de muzica populara a spus tot adevarul despre relația lor. Iata ce marturisiri a facut artistul in cadrul emisiunii!

- In presa a aparut un zvon precum ca Ruby și Andrei Ștefanescu și-au exprimat sentimentele unul fața de celalalt atunci cand se aflau la masa alaturi de mai mulți prieteni și era prezent și Robert, iubitul cantareței. Artista și prezentatorul de la Antena Stars au dat carțile pe fața și au marturisit…

- Andrei Ungureanu și soția sa, Aliena, nu trec printr-o perioada mai buna, caci s-au certat și chiar ar fi ajuns in pragul desparțirii. De curand, s-a speculat ca tanara ar fi insarcinata și chiar l-ar fi șantajat emoționat pe Andrei Ungureanu ca va face avort, daca nu se va impaca. In exclusivitate…

- Tristan și fratele sau Andrew, pe care oamenii il știu dupa numele ”Cobra”, au ajuns pe mainile oamenilor legii. Inainte sa ajunga in spatele gratiilor, Cobra a dat un interviu exclusiv pentru Antena Stars, unde și-a prezentat mașinile de 7 milioane de euro, pe care procurorii au pus sechestru ulterior.…

- Printul Harry a vorbit, fara perdea, despre decizia sa și a lui Meghan Markle de a se rupe de familia regala britanica pentru care au fost asupru criticați. Ce spune despre relația pe care o are acum cu fratele lui mai mare.

- BERBEC Ai incredere in instinctele tale și vei merge in direcția corecta. In domeniul profesional, iți vei extinde cercul de cunoștințe, iar asta iți va deschide mai multe oportunitați tentante in viitor.TAUR Ți-ar placea sa scapi de rutina de zi cu zi pentru un timp - rasfața-te cu un weekend prelungit,…

- Bianca Marina a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre relația pe care o are cu Mario Iorgulescu. Fosta soție a lui Steliano Filip a declarat ca il cunoaște pe Mario Iorgulescu de 10 ani. Iata ce a dezvaluit Bianca Marina despre relația lor!