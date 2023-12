Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de Presa al Patriarhiei Romane a publicat programul slujbelor oficiate la Catedrala Patriarhala de Praznicul Nașterii Domnului și de Anul Nou.In Catedrala Patriarhala din București slujbele de Craciun și Anul Nou vor fi oficiate conform urmatorului program liturgic:Duminica, 24 decembrie 2023, Ajunul…

- De Ziua Nationala a Romaniei, vineri, 1 decembrie 2023, dupa Sfanta Liturghie, in catedralele eparhiale, bisericile parohiale si manastirești din tara si strainatate va fi oficiata slujba de multumire pentru libertatea si unitatea neamului romanesc, precum si de cinstire a eroilor care au infaptuit…

- De Ziua Nationala a Romaniei, vineri, 1 decembrie 2023, dupa Sfanta Liturghie, in catedralele eparhiale, bisericile parohiale si manastiresti din tara si strainatate va fi oficiata slujba de multumire pentru libertatea si unitatea neamului romanesc, precum si de cinstire a eroilor care au infaptuit…

- O slujba de multumire pentru libertatea si unitatea neamului romanesc si de cinstire a eroilor care au infaptuit Marea Unire nationala a romanilor in anul 1918, autentice personalitati morale, politice si culturale, va fi oficiata, vineri, dupa Sfanta Liturghie, de Ziua

- Radio Romania organizeaza, in zilele de 16 si 17 noiembrie a.c., in parteneriat cu ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union), conferinta Media & Culture Days, care are loc la Biblioteca Centrala Universitara Carol I din Bucuresti. Conferinta din acest an se inscrie pe agenda evenimentelor care marcheaza…

- Cu binecuvantarea Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, in perioada 3-5 noiembrie 2023, la Baia Mare a avut loc intrunirea Consiliului Național al Asociatiei Studentilor Crestin-Ortodocsi Romani (ASCOR). Din partea ASCOR Alba Iulia au fost prezenți președintele filialei,…

- Implicarea activa in societate este caracteristica Bisericii Ortodoxe Romane a ultimilor 16 ani sub conducerea Patriarhului Daniel. In urma cu 16 ani, Preafericitul Parinte Daniel era intronizat ca Patriarh al Romaniei. Preafericirea Sa venise la București cu perspective pastorale clare conturate…

- In perioada 25-27 septembrie 2023, Episcopia Greco-Catolica „Sfantul Vasile cel Mare” de București va gazdui intalnirea de toamna a Conferinței Episcopilor Catolici din Romania. Sesiunile de lucru vor avea loc la Manastirea Carmelitana de la Ciofliceni, din apropierea capitalei. Sfanta Liturghie arhiereasca…