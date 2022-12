Stiri pe aceeasi tema

- "Metrorex asigura transportul calatorilor cu metroul in perioada sarbatorilor de iarna si prezinta programul de circulatie a trenurilor. In perioada 24 - 26 decembrie a.c. si 31 decembrie a.c. - 2 ianuarie 2023, trenurile de metrou vor circula conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori…

- Primaria Brașov a anunțat care este programul cu publicul, de sarbatori, de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor. PROGRAMUL CU PUBLICUL IN PERIOADA 24.12.2022– 26.12.2022 ; 31.12.2022 – 02.01.2023 SERVICIUL STARE CIVILA „DECESE” sambata24.12.20229 – 13duminica25.12.2022NU…

- Potrivit conducerii Primariei Mioveni, in perioada Craciunului programul de funcționare a Pieței Agroalimentare ”Dacia” va fi unul special. Iata orarul de funcționare: -vineri, 23 decembrie: intre orele 7 și 19; -sambata, 24 decembrie: 8 și 15; -duminica, 25 decembrie: inchis ; – luni, 26 decembrie:…

- Cum lucreaza Poșta Romana de Craciun și Revelion. Programul de lucru in perioada sarbatorilor de iarna Poșta Romana nu va avea program de Craciun, in perioada 24 – 26 decembrie, și nici in perioada de Revelion, 31 decembrie 2022 – 2 ianuarie 2023, potrivit unui anunț al Companiei Naționale. Compania…

- In perioada 17 – 23 decembrie 2022, magazinele Kaufland se vor deschide intre 07:00 și 08:00, cu excepția magazinul Kaufland Sibiu Mall, care se va deschide la 09:00, iar orele de inchidere vor varia intre 22:00 și 23:00. Sambata, 24 decembrie 2022, și sambata, 31 decembrie 2022, ora deschiderii va…

- Schimbare in programul magazinelor Lidl, de Craciun și Revelion. Zilele in care vor fi inchise temporar Majoritatea magazinelor din țara vor avea program special de sarbatori. Unul dintre retailerii care au anunțat deja orarul pentru urmatoarea perioada este Lidl. Magazinele Lidl vor fi inchise in 25…

- TESTARE ȘI EDUCAȚIE, PENTRU A PROTEJA ZIUA DE MAINE! Locuitorii din Mioveni iși pot testa gratuit glicemia luni, 14 noiembrie 2022, in intervalul orar 11.00-17.00, in cadrul unei campanii a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania Filiala Argeș și Spitalului…

- TESTARE ȘI EDUCAȚIE, PENTRU A PROTEJA ZIUA DE MAINE! Locuitorii din Mioveni iși pot testa gratuit glicemia luni, 14 noiembrie 2022, in intervalul orar 11.00-17.00, in cadrul unei campanii a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania Filiala Argeș și Spitalului…