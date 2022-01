Stiri pe aceeasi tema

- Începând cu data de 1 ianuarie 2022 a intrat în vigoare Legea nr. 315/2021, prin care se elimina obligativitatea firmelor de a depune anual declarația privind beneficiarii reali, a anunțat Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.…

- Declarația privind beneficiarul real al persoanelor juridice nu mai trebuie depusa anual la Oficiul Național al Registrului Comerțului, conform unor precizari ale instituției. Pana acum, incepand de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea a fost de 11.604 in primele 11 luni din 2021, in crestere cu 17,8% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), potrivit Știrile TVR. Cele mai multe companii care si-au…

- Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 23,17%, in primele 11 luni din acest an, la 28.749, fata de 23.341, in perioada ianuarie - noiembrie 2020, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea a fost de 10.355 in primele zece luni din 2021, in crestere cu 15,34% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe companii care si-au suspendat…

- Numarul inmatricularilor de persoane fizice și juridice a crescut in primele noua luni ale acestui an cu 44,17 la suta comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Astfel, in perioada ianuarie-septembrie au fost inființate 116.731 firme noi, dintre care 79.424 sunt societați cu raspundere limitata…