Stiri pe aceeasi tema

- Saveta Bogdan, interpreta de muzica populara romaneasca recunoscuta chiar și peste Ocean, marturisește ca gandul ei este mereu in SUA, acolo unde locuiește fiica acesteia, Catalina. De curand, o comunitate de romani din Green Lake, Wisconsin, a hotarat sa-i faca o surpriza de zile mari vedetei și sa-i…

- Brigitte Pastrama a facut cea mai importanta schimbare din viața ei, asta dupa ce vedeta a fost la un pas de moarte. Brigitte Pastrama a marturisit in exclusivitate la Antena Stars motivul pentru care a decis sa-și schimbe religia, dar și ce noua șansa la viața i-a dat Dumnezeu. Iata motivul pentru…

- Mirela Vaida a implinit 40 de ani pe 16 martie. Vedeta și-a sarbatorit ziua de naștere in platoul emisiunii „Acces Direct”, de la Antena Stars, iar seara a fost serbata acasa, in familie, alaturi de soț și de cei trei copii ai lor. Acum, in weekend, ea a avut parte de o surpriza. Alexandru Vaida, soțul…

- Mama Danielei Gyorfi s-a stins din viața in urma cu opt ani. Anica Gyorfi suferea de o paralizie a picioarelor de mai bine de 30 de ani, iar artista a fost nevoita sa aiba grija de ea. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars motivul pentru care nu a vandut locuința in care a locuit cu mama…

- Dan Negru a refuzat intotdeauna sa se implice in campanii publicitare, chiar daca a pierdut sume uriașe de bani. Prezentatorul TV a explicat motivul pentru care a refuzat toate ofertele, deși cei din jur erau uimiți de deciziile sale.Intr-un interviu pentru CANCAN, Dan Negru a vorbit despre banii pe…