Care este județul din România cu ce mai mare rată de infectare cu Covid-19 In continuare județul Ilfov inregistreaza cea mai mare rata de infectare cu Covid-19, cumulata la 14 zile, de 6,87 la mia de locuitori. Totuși, incidența a mai scazut comparativ cu ziua precedenta, cand a fost inregistrata o rata de 7,15 la mie. Conform Grupului de Comunicare Strategica, județele cu cea mai mare rata de infectare dupa Ilfov sunt urmatoarele: Bucuresti, cu 6,43 la mia de locuitori, in scadere fata de ziua precedenta, cand s-a inregistrat 6,57 la mia de locuitori, si judetul Constanta – cu 5,31 la mia de locuitori. O rata de infectare ridicata se inregistreaza și in judetele Cluj-… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Ilfov inregistreaza o rata de infectare cu noul coronavirus, cumulata la 14 zile, de 6,87 la mia de locuitori, in scadere fata de ziua anterioara, cand a avut 7,15 la mia de locuitori, informeaza, sambata, 19 decembrie 2020, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Pe locurile urmatoare se situeaza…

- Municipiul București continua sa aiba cea mai mare rata de infectare din țara - 7,01, au anunțat, miercuri, autoritațile. Dupa Capitala, care a raportat cele mai multe cazuri noi de COVID-19, in topul județelor cu cele mai mari rate de infectare se situeaza Ilfov, cu o incidența a imbolnavirilor de…

- The areas with the most newly confirmed cases of coronavirus compared to the last report are Bucharest - 1,867 and the counties of Constanta - 453, Cluj - 331, Ilfov - 326, Timis - 319, Iasi - 318, Brasov - 310, according to the data released on Friday by the Strategic Communication Group (GCS),…

- Capitala a inregistrat marți 1.946 de cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore, cel mai mare numar zilnic de infectari de la inceputul epidemiei. Cifra reprezinta 26,16% din totalul celor 7.439 de imbolnaviri la nivel național.Cu toate astea, cea mai mare rata de infectare se menține in județul…

- Ilfov a facut rocada cu Constanța și a devenit județul cu cea mai mare rata de infectare din tara, 7,26 persoane la mia de locuitori, in creștere cu 0,44 fata de ziua de sambata, 5 decembrie. In București sunt cele mai multe cazuri noi, 1.588, iar incidența imbolnavirilor este de 5,8, in creștere fata…

- Municipiul București a inregistrat marți 18,91% din totalul cazurilor noi de coronavirus raportate in țara in ultimele 24 de ore: 808, dintr-un total de 4.272 de imbolnaviri. Județul Constanța a ramas singurul cu rata de infectare de peste 7 la mia de locuitori. Capitala a ajuns marți la o rata de infectare…

- Judetul Sibiu continua sa inregistreze cea mai mare rata de infectare din tara, de 7,63, in scadere pentru a treia zi consecutiva, dupa ce luni a fost 8,64, marți, 8,47, iar ieri, 7,98. Urmeaza judetul Brasov, care cunoaște creștere ușoara de la 7 la 7,02. Bucurestiul raporteaza cel mai mare numar de…

- Judetul Sibiu continua sa inregistreze cea mai mare rata de infectare, de 8,82, in ușoara scadere fata de ieri. Totodata, in București s-au inregistrat din nou cele mai multe cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, 1.168.In topul județelor care au cea mai mare rata de infectare, Sibiul (8,82) este…