Care este impactul atacurilor Rusiei de luni asupra celei mai mari firme de transport listate la BVB

Stiri pe aceeasi tema

- Summit-ul recent de la Vilnius a reconfirmat sprijinul pe termen lung pentru Ucraina in fața agresiunii Rusiei și determinarea de a descuraja agresiunile de tip hibrid asupra statelor aliate. Atenția publicului și a liderilor politici și militari a revenit asupra realitaților imediate care modeleaza…

- Arestarea lui Vladimir Putin ar insemna a declara razboi Rusiei, a afirmat presedintele sud-african Cyril Ramaphosa in documente publicate marti, in plina dezbatere nationala asupra primirii presedintelui rus in tara pentru a participa la summitul BRICS, scrie Agerpres. Putin este invitat la summit,…

- Militarii americani și-au trimis timp de zece ani e-mailurile catre un aliat al Moscovei unde sunt activi mercenari Wagner. Cauza ar fi, aparent, o greșeala de tastare. E-mailurile destinate domeniului „.mil” al armatei americane au fost trimise timp mulți ani catre Mali, o țara din Africa de Vest.…

- Un vas al Poliției Romane de Frontiera a fost scufundat de o barja din Ucraina pe brațul Chilia marți. Barja ucrainiana impinsa de un impingator sub pavilion Portugalia a fost scapata de sub control și a lovit atat pontonul de pasageri cat și pe cel al Poliției de Frontiera din Chilia Veche. Impactul…

- Romania, Polonia, Cehia și Ungaria vor avea indici de creștere economica in ritm de accelerare pana in 2025, insa exista riscuri pentru piețele financiare care provin din evoluțiile din Zona Euro, SUA și China, din deciziile de politica monetara ale bancilor centrale din tensiunile geo-politice și din…

- Scaderea ritmului de creștere a PIB-ului Romaniei in primul trimestru al acestui an are ca explicații inflația mare și incertitudinile in plan regional, potrivit unei analize a Bancii Transilvania. Primele estimari ale Institutului Național de Statistica privind dinamica economiei in T1, publicate marți,…

- Statele Unite au dezvaluit luni seara datele privind arsenalul sau strategic de descurajare nucleara, spunand ca vor sa respecte tratatul de dezarmare nucleara New Start si indemnand Rusia, care si-a suspendat participarea, sa faca acelasi lucru, noteaza AFP. La 1 martie, Statele Unite aveau desfasurate…

- Jan Lipavsky, ministrul ceh de externe l-a numit pe Serghei Lavrov „un clovn” și a afirrmat ca liderii Rusiei teroriste ar trebui sa fie judecați, ca raspuns la comentariile diplomatului rus legate de președintele ceh, scrie cotidianul ucrainean Pravda. Lipavsky a scris pe Twitter ca „declarațiile clovnului…