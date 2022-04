Stiri pe aceeasi tema

Bombardamentele rusesti distrug orase, locuinte, spitale si scoli din Ucraina, dar si campurile fertile ale unei regiuni cunoscute drept granarul Europei, paralizand recolte, distrugand culturi si hambare, cu consecinte potential devastatoare pentru țara, scrie The New York Times.

Romania este, in acest moment, statul-membru care poate juca un rol decisiv in cresterea aprovizionarii cu cereale si proteina vegetala a Uniunii Europene (UE), dar pentru aceasta are nevoie de o flexibilitate rezonabila in aplicarea conditiilor de inverzire, in privinta accesului la tehnologii si…

Preturile laptelui sunt in crestere puternica pe fondul asteptarilor ca piata aflata deja sub presiune va suferi si mai mult de pe urma perturbarii livrarilor de ingrasaminte si hrana pentru animale si presiunilor inflationiste in contextul razboiului din Ucraina, scrie Financial Times.

Invazia rusa in Ucraina ar putea agrava criza alimentara din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, a avertizat luni, intr-un comunicat, organizația Human Rights Watch (HRW), conform CNN.

Dupa trei saptamani de razboi, au inceput sa apara semnale atat din partea Kievului, cat și a Moscovei ca ar fi dispuse sa ajunga la un compromis cu privire la statutul Ucrainei in relație cu NATO, ceea ce ofera o șansa de a se ajunge la un consens intre cele doua parți și ca Rusia sa iși opreasca asaltul…

Partidul Social Democrat are o poziție ferma in ceea ce privește sprijinul acordat refugiaților din Ucraina, dar, in același timp, atrage atenția și asupra ajutorului pe care statul trebuie sa il acorde romanilor, confruntați cu probleme, mai ales dupa acești doi ani grei de pandemie și in actualul…

Odata cu adancirea crizei din Ucraina, din ce in ce mai mulți cetațeni ai acestei țari lasa in urma tot și fug din calea razboiului peste granițe. Conform datelor oferite de Poliția de Frontiera, de la inceputul razboiului, aproape 140.000 de refugiați au intrat in Romania, dintre care circa 90.000…

Reducerea TVA la 5% pentru lemn si produsele din lemn reprezinta o solutie pentru a reduce impactul economic al razboiului din Ucraina in industria lemnului, sustin reprezentantii Asociatiei Forestierilor din Romania (ASFOR).