Care este, de fapt, diferența intre tortilla mexicana și lipia libaneza pe care le gasești la Mega Image sau Lidl. Clienții Lidl și Mega Image au observat cu siguranța ca prețul pentru o Lipie libaneza și o tortilla mexicana difera destul de mult. Ce face insa diferența? In primul rand, lipia este un produs originar din Libia, in timp ce tortilla provine din Mexic. Care este, de fapt, diferența intre tortilla mexicana și lipia libaneza pe care le gasești la Mega Image sau Lidl Lipia libaneza se prepara mult mai ușor, acesta fiind și motivul pentru care are un preț mult mai mic decat tortilla mexicana.…