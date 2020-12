Care este cel mai frumos cadou de Crăciun pentru un sportiv?

Stiri pe aceeasi tema

- In prima zi de Craciun, Loredana dezvaluie cele mai frumaose amintiri din copilaria sa, de pe vremea cand era doar un copil și mergea la colindat. Artista povestește tututoro cel mai frumos moment din viața ei

- Zi aglomerata pentru primarul Catalin Cherecheș și „gașca” de consilieri locali. In cadrul ședinței de azi, au fost vizitați și de Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș. Daca sunteți de parere ca a fost o vizita de curtoazie din partea lui Ionel Bogdan, sa știți ca va inșelați. Motivul…

- Romania, prin municipiul Targu Mureș, va gazdui in 2021 Campionatele Europene de duatlon (FOTO, de arhiva). Europenele de duatlon (alergare si ciclism) sunt programate intre 2-4 iulie, potrivit anuntului Federatiei Europene de Triatlon, facut marți, 8 decembrie. Vlad Stoica, presedintele Federatiei…

- Mitica Dragomir a vorbit despre culisele alegerilor din 2014 pentru postul de Președinte al Federației Romane de Fotbal The post EXCLUSIV Mitica Dragomir, dezvaluiri despre numirea lui Burleanu la FRF: "La alegerile din 2014 au intervenit oameni din serviciile țarii!" appeared first on Realitatea de…

- Un barbat din judetul Mures a dat Fiscul in judecata, dupa ce inspectorii ANAF i-au stabilit de plata un impozit pe venit de 1,6 milioane lei, aproximativ 328.000 de euro, iar suma a crescut la peste 2,3 milioane de lei, circa 470.000 de euro, cu dobanzi si penalitati. ANAF sustine ca barbatul trebuie…

- SCM Gloria Buzau a caștigat, scor 2-0, la Calarași, in fața Dunarii, prin golurile marcate de Gabriel Nedelea și Liviu Iurcu. Jucatorii i-au dedicat succesul lui Ilie Stan. Antrenorul formației a implinit in ziua disputei 53 de ani: „A fost cel mai frumos cadou pe care il puteam primi. O zi frumoasa…

- De ziua sa, baimareanul Mihai Morar s-a aflat la reședința Excelenței Sale, Andrew Noble, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, unde i s-a conferit titlul de ambasador al organizației Hope and Homes for Children Romania: „Ieri, am trait cea mai fericita zi de naștere,…

- Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Romane de Fotbal (FRF), și soția acestuia, Elisabeta Sandu, au fost achitați, joi, in prima instanța de Tribunalul București, au precizat surse judiciare pentru ȘtirileProTv. Tribunalul Bucuresti l-a achitat pe fostul președinte al FRF, Mircea Sandu, in…