Care este cea mai mică țară din lume. Nu are nici 2 km pătrați Cu doar 0.44 km², Vaticanul este cea mai mica țara din lume. Aparut in 1929, Vaticanul este condus de Papa și poate fi considerat un stat ecleziastic, funcțiile importante fiind atribuite clericilor. Este singurul stat din lume care are intreg teritoriul inscris in patrimoniul mondial UNESCO, fiind pe aceasta lista din 1984. Vatican, oficial Statul Cetații Vaticanului, (in italiana Stato della Citta del Vaticano, in latina Status Civitatis Vaticanae; pronunție italiana: /tʃitˈta del vatiˈkaːno/) este stat suveran al carui teritoriu consta dintr-o enclava in orașul Roma, Italia. Este reședința… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de origine franceza, in varsta de 46 de ani si inarmat cu 8 cutite a starnit panica vineri seara in Piata Sfantul Petru din Vatican, cind a inceput sa strige la turistii din Piata Sfantul Petru „Va omor pe toti”. Barbatul a indreptat cutitul catre fata unei femei ce statea la terasa unui restaurant.

- Vaticanul este in alerta dupa ce un individ inarmat pana-n dinți a incercat sa forțeze intrarea in bazilica Sfantul Petru. Nu este clar daca ținta atentatului terorist era Papa Francisc. Individul inarmat cu un cuțit a semanat panica, vineri, in jurul orei 17.00, in randul turiștilor din Piața Sfantul…

- Legea permite atat eutanasierea - atunci cand ingrijitorul provoaca moartea pacientului -, cat si sinuciderea asistata medical - cand pacientul insusi ia doza prescrisa de produs pentru a muri.Orice pacient care are ”o boala grava si incurabila” sau ”durere cronica ce il pune intr-o situatie de incapacitate”…

- Va reamintim ca ofițerul Mihai Caraman, trimis ca diplomat la ambasada Romaniei din Franța, a reușit ce nu reușise niciun spion al Tratatului de la Varșovia: sa penetreze structurile Alianței Nord-Atlantice. Intre 1958 și 1968, el a pus pe picioare așa-numita ”Rețea Caraman”. A reușit sa plece din Paris…

- La Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe va avea loc vineri, 4 iunie a.c., ora 14.00, prezentarea volumului Recunoașterea internaționala a Marii Uniri. Trianon 100, aparut la Editura Eurocarpatica a Centrului European de Studii Covasna-Harghita din Sf. Gheorghe,…

- Marcel Ciolacu a propus o pauza pentru consultari in cadrul grupurilor social-democrate, dupa ce premierul Florin Citu a prezentat Planul National de Redresare si Rezilienta.Solicit 30 de minute pauza sa avem o discutie cu grupul PSD, fiindca noi in continuare asteptam sa avem o prezentare a PNRR",…

- Ne adunam pe 15 mai, ora 15,00, in Piața Universitații din București, capitala Romaniei. Planul Kos Karoly de sprijinirea a fermierilor si agricultorilor maghiari din Romania de catre Ungaria, parte a razboiului hibrid. Proiectul de lege inițiat de parlamentari UDMR, USR și PNL, prin care pamantul se…