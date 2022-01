Stiri pe aceeasi tema

- La data de 10 ianuarie a.c, in jurul orei 03:30, un echipaj de poliție rutiera din cadrul Biroului Rutier Bacau, au depistat in trafic, pe strada Ștefan cel Mare din localitate, un autoturism condus de un tanar de 20 de ani.Conducatorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul…

- Portarul bulgar Plamen Iliev (30 de ani) vrea sa-i fie reziliat contractul cu Dinamo, dar clubul nu concepe sa-l piarda gratis. Prezent la reunirea lotului de luni, Plamen Iliev iși planuiește „evadarea” de la Dinamo in spatele cortinelor. Portarul bulgar, care a semnat cu echipa din Ștefan cel Mare…

- Bogdan Lobonț, 43 de ani, selecționerul Romaniei U20, a vorbit in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” despre un posibil transfer ratat la AC Milan in 1999. Italienii erau o forța a lumii la acea vreme. Lobonț a luat un titlu cu Rapid, prima sa echipa de prima divizie din Romania, in sezonul 1998-1999. A…

- In ziua de 25 Decembrie a anului 1000, Ștefan I a fost incoronat rege al Ungariei, in ziua de Craciun, cu o coroana trimisa de Papa Silvestru al II-lea și cu acordul Sfantului imparat Roman Otto al III-lea. Ungaria a devenit un regat creștin in timpul domniei lui Ștefan I, fiul lui Geza , dupa ce…

- Angajații Direcției de Sanatate Publica Suceava, care fac triajul epidemiologic al pasagerilor la Aeroportul „Ștefan cel Mare", au fost injurați și scuipați de pasageri sosiți in Suceava din state din care la sosire se intra in carantina in absența vaccinarii/ testarii/ trecerii prin ...

- Gica Popescu (54 de ani), președintele clubului Farul Constanța, nu e interesat de aspectul jocului cu Dinamo, ci doar de rezultat. „Baciul” vrea toate cele 3 puncte in Ștefan cel Mare, care sa ajute la indeplinirea obiectivului: calificarea in play-off. Dinamo - Farul se joaca luni, 20 decembrie, de…

- La 14-15 decembrie 1467, noaptea, armata moldoveneasca (circa 12.000 de osteni comandati de Stefan cel Mare), da foc orasului Baia, fosta capitala a Tarii Moldovei si ii ataca pe invadatorii unguri. Foto: Stefan cel Mare si Sfant (Stefan III Musat), domn al Moldovei (1457-1504) Citește și:“PUTINE MAI…

- Pretențiile Ucrainei de a anexa Basarabia au grabit înființarea Sfatului Țarii. Cred ca aș greși de-aș scrie despre evenimentele anilor 1917-1918, fara a vorbi despre primul președinte al Sfatului Țarii, Ion Inculeț, nascut pe 5 aprilie 1884, în Rezeni, și decedat pe 18 noiembrie…