Stiri pe aceeasi tema

- Carrefour Romania retrage de la comercializare din cauza prezenței bacteriei Listeria monocytogenes, a transmis Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Produsul retras e toba de porc „Drag de Romania”, produsa de societatea Marcel SRL. ATP Motors. Campanii…

- Mai mult de 50% dintre romani dorm mai putin de 7-8 ore pe noapte si peste 75% sufera de epuizare. Totodata, aproximativ 27% dintre oameni au probleme permanente legate de somn, iar 73% se confrunta ocazional cu acestea. Iata 10 lucruri pe care nu ar trebui sa le faci inainte sa te culci. ATP Motors.…

- Carminul a rezistat de-a lungul timpului in comerțul romanesc. Colorantul roșu natural avea pe timpuri numele de carmaz. Ce este, de fapt, carminul. Este cunoscut din vremurile antice, pe cand faraonii Egiptului iși faceau tatuaje elaborate cu negru carbune și roșu carmin. ATP Motors. Campanii de nerefuzat.…

- Șoferii trebuie sa fie atenți atunci cand circula pe langa bicicliști, pentru ca anumite manevre ii pot lasa fara permisul de conducere. Ce prevad schimbarile din Codul Rutier cu privire la depașirea bicicliștilor și ce pedepse pot aplica polițiștii rutieri dupa noile reglementari. ATP Motors. Campanii…

- Accident in lant intre patru tiruri, pe o sosea din Caransebes. In urma impactului, un sofer a murit. Traficul rutier in zona a fost blocat. Potrivit polițiștilor, in urma accidentului a rezultat decesul unuia dintre conducatorii auto și ranirea altuia, ambii cetațeni bulgari. ATP Motors. Campanii de…

- Alimentul minune care te fereste de cancer. O simpla leguma, pe care orice gospodina o are in casa, creste imunitatea, are puține calorii și e foarte bun pentru creier și inima. Totodata, ne poate feri de cancer. Pentru ca are un numar mare de antioxidanți, varza roșie poate ajuta la reducerea riscului…

- Personalitatea in funcție de ziua de naștere. Știai ca ziua in care te-ai nascut poate dicta daca ești o persoana sensibila, creativa, un lider innascut sau spirituala? In numerologie, ziua de naștere mai poarta denumirea de numar psihic și poate scoate la iveala trasaturi nebanuite de caracter. ATP…

- Mulți șoferi, mai ales cei cu experiența, conduc mașina aproape in mod inconștient și nu mai sunt atenți la mainile lor. Acest lucru poate spune multe despre firea lor. Iata ce semnifica diversele modalitați de a-ți ține mainile pe volan: ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta…