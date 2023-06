Stiri pe aceeasi tema

- Medicii craioveni au confirmat ca tanarul de 19 ani a fost deconectat de la aparatul de ventilație, iar in acest moment pacientul respira spontan. Surse medicale spun ca baiatul ar fi reușit sa spuna cateva cuvinte. Emi nu știe ca prietena lui, Melis, a murit.

- Mama lui Emi, tanarul care a fost injunghiat de adolescentul in varsta de 17 ani, in urma cu doua zile, in Gradina Botanica din Craiova, a facut primele declarații, in exclusivitate la Acces Direct! Ce spune femeia despre incidentul șocant in care fiul ei era sa iși piarda viața.

- Informații de ultima ora despre Emi, baiatul care a fost injunghiat in urma cu doua zile, in Gradina Botanica din Craiova, de un adolescent in varsta de 17 ani, elev la Liceul Militar din Craiova. Tanarul a ieșit din coma și a inceput sa coopereze din punct de vedere medical, insa starea lui continua…

- Avocatul elevului criminal din Craiova, primele declaratii despre cazul șocant. Ce a spus adolescentul de 17 ani cand a fost adus in fața magistraților? Ce motiv a avut sa ii injunghie pe cei doi tineri? Avocatul elevului criminal din Craiova, primele declaratii despre clientul sau Ies la iveala noi…

- Meliss (14 ani) a murit in brațele medicilor care au incercat cu disperare sa o salveze. Fata era impreuna cu prietenul sau in Gradina Botanica. Cei doi au fost atacați de un adolescent in varsta de 17 ani.

- In aceasta dupa amiaza, un incident șocant a avut loc in Gradina Botanica din Craiova. Meliss, o copila in varsta de 14 ani a murit la spital, dupa ce a fost injunghiata de un adolescent de 17 ani. Pana la acest moment, nimeni nu știe ce l-a impins pe agresor sa faca un astfel de gest.

- Meliss a murit in aceasta dupa-amiaza, la doar 14 ani, injunghiata de un adolescent de 17 ani. Pana in acest moment nimeni nu știe motivul care a dus la aceasta tragedie. Potrivit primelor informații se pare ca Meliss, alaturi de un prieten in varsta de 1