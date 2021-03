Stiri pe aceeasi tema

- Fara masca la ora de sport. Ministerul Sanatații anunța ca este de acord cu renunțarea la masca de protecție. Condiția, orele sa se țina afara, in aer liber, iar elevi sa pastreze distanța. Atunci cand se desfașoara in interior, masca trebuie purtata. Reprezentanții Ministerului Sanatații subliniaza…

- Fara masca de protectie la orele de sport. "Sunt copii care au lesinat", acuza sindicalistii din Educatie, care cer o decizie urgenta. Insa medicii raman precauti si recomanda purtarea mastii in interior.

- ”Noi, anul trecut, am protestat impotriva masurilor abuzive, liberticide și, in general, dezechilibrate in raport cu realitatea pe care le-a luat guvernul in perioada pandemiei. Una din ele este purtarea maștii in aer liber. Alte țari, precum Suedia, au luat decizia asta de mult mai multa vreme, de…

- Senatorul AUR Diana Șoșoaca, adversara cunoscuta a maștii, a luat la ținta și purtatul maștii in cazul elevilor. „Va omorati cu zile, copiii! Puteti fi oricand condamnati pt rele tratamente aplicate minorului! V-au dus pe drumul fara de intoarcere…. atenție la capcane!”, a scris Șoșoaca pe pagina sa…

- Medicul Adrian Streinu–Cercel spune ca vaccinarea anti- COVID-19 nu ne va scuti de portul maștii de protecție pentru cel puțin doi ani. Streinu–Cercel care a primit rapelul vaccinului la sfarșitul saptamanii a explicat cum se simte dupa vaccin și a sublinitat ca, deși in urma vaccinarii nu va mai exista…

- Șeful DSU Raed Arafat sugereaza ca in cazul persoanelor care sunt exceptate de la portul maștii trebuie ridicata intrebarea daca acestea iși mai pot exercita funcțiile. „Noi avem și la purtarea centurii de siguranța și la masca, avem undeva ca, daca din motive medicale n-o poți purta, dar aici trebuie…

- Cine nu poarta masca din motive medicale ar fi intr-o situație atat de serioasa incat sa nu poata indeplini multe activitați, a spus la Digi 24 șeful DSU, Raed Arafat. El sugereaza ca persoanele care sunt scutite de la portul maștii de protecție sau refuza sa o foloseasca iși pot exercita activitatea…

- Purtarea maștii de protecție ramane obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spațiile publice, in toate spațiile comerciale, in toate mijloacele de transport in comun și la locul de munca, indiferent de valoarea ratei de incidența cumulata a cazurilor din ultimele…