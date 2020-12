Care a fost cel mai distribuit mesaj pe Twitter în 2020: cine a scris cel mai mult pe platformă Cel mai distribuit mesaj de pe Twitter a fost cel de pe contul lui Chadwick Boseman, care anunța decesul actorului in varsta de 43 de ani. Postarea aceasta a primit cele mai multe aprecieri din istoria platformei. Actorul a murit in 28 august. El fusese diagnosticat cu cancer de colon acum patru ani, insa nu a facut public diagnosticul. El era cunoscut in special pentru rolul din filmul Black Panther, din celebra serie Marvel. Comunicatul care anunta in acea zi decesul a fost distribuit, pana pe 7 decembrie, de 2,1 milioane de ori, a fost citat de 924.500 de ori (un total de 3,1 milioane), a avut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii a facut un apel luni pentru continuarea luptei impotriva Covid-19, avertizand ca, desi ne-am saturat sa luptam impotriva pandemiei, virusul „nu s-a saturat de noi”, potrivit France24.„S-ar putea spune ca ne-am saturat de COVID-19. Dar el nu s-a saturat de noi”,…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden si-a inceput primul discurs ca presedinte ales, rostit in Wilmington, Delaware, afirmand ca poporul american si-a exprimat clar optiunea. El a avut un mesaj si pentru sustinatorii lui Donald Trump, carora le-a transmis ca a venit timpul sa vindece America, dand asigurari…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden si-a inceput primul discurs ca presedinte ales, rostit in Wilmington, Delaware, afirmand ca poporul american si-a exprimat clar optiunea. El a avut un mesaj si pentru sustinatorii lui Donald Trump, carora le-a transmis ca a venit timpul sa vindece America, dand…

- "Votantii si-au spus cuvantul si i-au ales pe Joe Bien si pe Kamala Harris sa fie urmatorul presedinte, respectiv vicepresedinte. Este o alegere istorica, o respingere a lui Trump si o noua pagina pentru Statele Unite. Este un bilet care face istorie, o respingere a lui Trump și o noua…

- Hillary Clinton, candidata la presedintie in 2016 impotriva lui Donald Trump, a declarat miercuri ca face parte din colegiul electoral care il va alege pe castigatorul scrutinului marti seara in statul New York, relateaza AFP. ''Sunt un elector (important) in New York'',…

- Fostul presedinte american Barack Obama va participa miercuri la un prim eveniment de campanie pe teren pentru a-l sustine pe fostul sau vicepresedinte Joe Biden, care il va infrunta la urne pe republicanul Donald Trump pe 3 noiembrie, relateaza AFP. ''Presedintele Obama se va…

- Contracandidatul lui Trump, Joe Biden, a spus ca el și soția sa „ii trimit toate gandurile bune” lui Donald Trump și primei doamne Melania, dorindu-le o „recuperare rapida”, scrie CNN.Candidatul democrat se alatura unei serii de lideri și politicieni mondiali care au trimis mesaje de susținere cuplului…

- Joe Biden tocmai și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale ale Statelor Unite ale Americii in 2020. Acesta va concura impotriva lui Donald Trump, actualul președinte. Alți candidați ce se vor bate pentru postul de președinte ale Statelor Unite ale Americii sunt: Kamala Harris, Mike Pence,…