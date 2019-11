Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Mai sunt patru zile pana la prezidentiale, iar in Romania vor fi deschise 18.748 de sectii si in strainatate 835, scrie Mediafax. Potrivit BEC, un numar de 18.748 de sectii de votare vor fi deschise duminica, 10 noiembrie, la alegerile prezidentiale, iar in strainatate 835 pentru romanii…

- Romania are nevoie de un presedinte activ si prezent, care nu intervine doar in situatii de criza, declara Dan Barna, candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale, intr-un interviu acordat AGERPRES. El afirma ca, in cazul in care va castiga alegerile, Romania va avea pentru prima data un…

- Mai sunt cinci zile pana la prezidențiale, iar in Romania vor fi deschise 18.748 de secții și in strainatate 835. Potrivit BEC, un numar de 18.748 de secții de votare vor fi deschise duminica, 10 noiembrie, la alegerile prezidențiale, iar in strainatate 835 pentru romanii de peste hotare. In competiția…

- Fostul presedinte al Parlamentului European Antonio Tajani ii indeamna pe toti romanii din Italia sa-l voteze pe Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale. ”Mult noroc prietenului meu Klaus Iohannis pentru alegerile prezidentiale din Romania”, a scris Tajani pe Facebook. Klaus Iohannis si Antonio Tajani…

- O singura data in Romania post-decembrista a caștigat un candidat alegerile prezidențiale din primul tur și acum urmașii Bratienilor vor sa repete 'Duminica Orbului'.„In 2014 ne-am luptat cu postasii care duceau pliante cu minciuna gogonata ca Iohannis taie pensiile, ne-am luptat cu sefii de…

- "Consiliul Director al FDGR a decis, in sedinta sa din 6 septembrie 2019, in unanimitate, sa sustina candidatura domnului Klaus Werner Iohannis pentru functia de Presedinte al Romaniei si recomanda membrilor si simpatizantilor sai sa semneze listele pentru depunerea candidaturii si sa-l voteze pe…

- In data de 10 noiembrie 2019 au loc alegeri prezidențiale in Romania. Majoritatea partidelor și-au lansat deja candidații in cursa pentru Cotroceni. La start s-au aliniat și cațiva candidați independenți. Pana la data de 25 august, lista candidaților la prezidențiale cuprinde 14 persoane. Alegerile…