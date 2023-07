Stiri pe aceeasi tema

- Se lauda cu Farul, campioana din SuperLiga, dar se lauda de azi și ca este locul in care vii sa te bucuri de mare, soare plaja și... de promoția din agențiile Superbet de pe litoral. Aceasta e emoția frumoasa din Dobrogea, regiunea care va fi vizitata in lunile de vara de romani din toate județele țarii!…

- Cei mai mulți romani care calatoresc in strainatate sunt tentați sa plateasca cu cardul, folosind moneda naționala. Este o opțiune costisitoare, atrag atenția specialiștii.De exemplu, atunci cand vine nota de plata de la restaurant, clienților straini li se poate oferi posibilitatea de a plati in…

- Opt din zece romani (81%) care merg in vacanta in strainatate, in acest an, vor plati la destinatie cu cardul, telefonul sau alte dispozitive mobile, reiese din datele unui studiu realizat de o companie de plati digitale, transmite Agerpres. Conform cercetarii Visa “Intentii de calatorie si plata 2023”,…

- Sparanghelul a fost gasit pentru prima data in Marea Mediterana cu mii de ani in urma și de atunci a devenit popular in intreaga lume. Aroma sa delicata și versatilitatea l-au facut un produs de baza in bucatarie. De asemenea, de-a lungul anilor s-a dovedit ca sparanghelul are șu multe beneficii pentru…

- Federatia Sanitas a explicat, sambata, ca cere finantarea de la bugetul de stat a voucherelor de vacanta, deoarece salariatii din Sanatate sunt singurii bugetari din Romania care nu beneficiaza de acestea inca din anul 2018. ”Pentru ca in acest moment salariatii din Sanatate sunt singurii bugetari care…

- O tanara care locuiește in Spania a primit raspunsuri detaliate pe un forum destinat conaționalilor stabiliți in Peninsula Iberica la intrebarea daca un certificat provizoriu este recunoscut de autoritațile sanitare ca un card european de sanatate.

- Studentii romani, cu varsta sub 26 de ani, care urmeaza cursurile unei universitati din strainatate vor beneficia de asigurare medicala gratuita in cadrul sistemului national de sanatate, potrivit unui proiect de lege care a trecut zilele trecute de Senat. De aceleasi prerogative vor beneficia si absolventii…