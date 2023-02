Stiri pe aceeasi tema

- Un medic din Iași a fost reținut de procurori pentru abuz in serviciu, principala acuzație fiind ca le-ar fi implantat pacienților dispozitive extrase din cadavre. Medicul este angajat la Spitalul ”Sf. Spiridon” din Iasi. Procurorii il acuza de abuz in serviciu, in forma continuata (238 de acte materiale).…

- Procurorii din cadrul Secției de urmarire penala a PICCJ au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de o persoana fizica avand calitatea de medic la un spital din municipiul Iași, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de abuz in serviciu, in forma continuata, prevazuta de art. 297 Cod…

- Procurorii au gasit sume de bani, 25 de stimulatoare/defibrilatoare cardiace si 36 de tablouri apartinand unor pictori nationali de renume, in urma perchezitiilor efectuate la medicii din Iasi, acuzati ca extrageau stimulatoare cardiace de la cadavre si le montau la pacienti. “La perchezitiile efectuate…

