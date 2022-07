Stiri pe aceeasi tema

- Prin Ordonanta privind decarbonarea sistemului energetic prelungim perioada de inchidere si punere in siguranta a minelor de huila, in conditiile in care acolo poate exista autoaprindere oricand, a declarat joi ministrul Energiei, Virgil Popescu, la finalul sedintei de Guvern. Fii la curent…

- Ordonanta privind reducerea cu 50 de bani a pretului la carburanti va intra in vigoare in aceasta noapte si ma astept ca in perioada imediat urmatoare sa vedem companii care aplica actul normativ, a declarat joi ministrul Energiei, Virgil Popescu, la briefingul care a urmat sedintei de Guvern in care…

- PSD cere ministrului Energiei sa nu inchida capacitați de producție a energiei pe baza de carbune fara a pune ceva in loc; altfel, miniștrii social-democrați nu vor fi de acord cu legea decarbonizarii. PSD nu susține proiectul de ordonanța de urgența privind decarbonizarea, inițiat de ministrul Energiei,…

- Motiunea simpla depusa de deputati USR si grupul independentilor de dreapta impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, va fi dezbatuta, luni, in plenul Camerei Deputatilor. Miercuri se va da votul, a stabilit Biroul permanent al Camerei.

- Moțiune simpla depusa de USR impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu (PNL). In textul moțiunii, parlamentarii USR arata ca prețul energiei pentru populație și companii a crescut constant in mandatul lui Post-ul USR propune scaderea TVA-ului la carburanți: Prețul ar putea scadea la 5,35%. A fost…

- Proiectul legii offshore are avizul Consiliului legislativ, termenul pentru depunerea amendamentelor este 11 mai si apoi va intra in comisie, a declarat miercuri, la briefingul de la finalul sedintei de Guvern, ministrul Energiei, Virgil Popescu.

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita demisia lui Virgil Popescu din functia de ministru al Energiei "dupa ce pretul carburantilor a ajuns la 9 lei" si afirma ca va depune o motiune simpla impotriva acestuia daca "nu va avea decenta sa se retraga din functie". Fii la curent cu cele mai…

- Vlad Gherman și-a luat prin surprindere prietenii virtuali cu o imagine rara alaturi de Oana Moșneagu și Cristina Ciobanașu, actuala iubita și fosta partenera a actorului. Iata in ce ipostaza s-au lasat fotografiați cei trei.