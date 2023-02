Purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, a ținut un discurs in care l-a ridicat in slavi pe șeful sau, premierul Nicolae Ciuca. Acesta a spus ca prim-ministrul este un lider care ”știe calea” și care “știe sa utilizeze busola” pentru a consolida legaturile noastre cu valorile și beneficiile lumii democratice. Declarația lui Carbunaru a fost facuta in deschiderea evenimentului ”ADERAREA LA OCDE – oportunitați pentru mediul de afaceri din Romania”, organizat de Guvernul Romaniei in colaborare cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). ”In aceasta parte a lumii e…