- Voucherele sociale de 250 de lei: Guvernul a modificat ordonanța pentru acordarea tichetelor. Care sunt noutațile Guvernul a aprobat luni modificari ale Ordonanței de urgența 63/2022, prin care sunt acordate voucherele de 250 de lei, pensionarilor cu pensii mici și altor persoane vulnerabile, pentru…

- Cu 2 zile inainte de a incepe distribuirea voucherelor sociale pentru cei peste 2,5 milioane de beneficiari, Guvernul a adoptat luni seara o Ordonanța de Urgența care stabilește noi reguli de verificare a eligibilitații și a veniturilor necesare pentru a primi aceste ajutoare.

- Guvernul a aprobat, miercuri, trei hotarari privind acordarea de ajutoare umanitare de urgenta in sprijinul Republicii Moldova, al Ucrainei, dar si al refugiatilor ucraineni aflati in Romania, a informat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. ‘Pentru Republica Moldova, Romania va acorda…

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri hotararea privind acordarea unui spor de 55% pana la 85% pentru personalul de specialitate care este implicat in transportul, recoltarea probelor biologice, testarea rapida, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor suspecti si confirmati cu COVID-19.…

- Coaliția de guvernare a decis luni lansarea unui nou pachet de masuri sociale și economice de „Sprijin pentru Romania”, in valoare de 1,1 miliarde euro. Intre masurile anunțate se numara amanarea pentru 9 luni a ratelor la banci și un sprijin unic de 700 de lei pentru pensionarii cu pensii mici. 1.…

- Coaliția de guvernare a decis, luni, lansarea unui nou pachet de masuri sociale și economice – „Sprjin pentru Romania”, in valoare de 1,1 miliarde de euro. Pachetul „Sprijin pentru Romania” cuprinde: amanarea pentru 9 luni a ratelor la banci pentru cetațenii și companiile care se confrunta cu dificultați…

- PSD „saluta” faptul ca PNL susține propunerea social-democraților de acordare a voucherelor de cate 50 de euro, la fiecare doua luni, pentru achiziția alimentelor de baza, de catre familiile cu copii, persoanele cu dizabilitați și pensionarii cu venituri mici. Surse liberale declarasera pentru Digi24.ro…

- Cetatenii ucraineni aflati pe teritoriul Romaniei vor beneficia de protectie temporara, in baza unei hotarari adoptata in sedinta de vineri a Executivului. “Vor beneficia de protectie temporara pe teritoriul Romaniei strainii si apatrizii care isi aveau resedinta legala in Ucraina si care nu se pot…