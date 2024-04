Caravana Shakespeare vine la Tulcea

Stiri pe aceeasi tema

- Iubitorii de teatru au avut intalnire miercuri, 10 aprilie, la ora 18:00, in Piața Unirii din Iași cu un spectacol inedit, creat pentru spații neconvenționale: ”Operele complete ale lui Shakespeare”. Spectacolul este ”transportat” prin țara de Caravana Shakespeare, destinata promovarii ediției de anul…

- Caravana Shakespeare sosește la Bacau și aduce, in premiera, „Operele complete ale lui Shakespeare” in 45 de minute. Iubitorii de teatru sunt așteptați joi, 11 aprilie, ora 18:00, in Piațeta Casei de Cultura, la un spectacol in aer liber, dupa 6 texte ale lui William Shakespeare. Intrarea este libera,…

- Caravana Shakespeare a ajuns la Bacau și aduce in premiera “Operele complete ale lui Shakespeare” intr-un spectacol de 45 de minute. Iubitorii de teatru sunt invitați sa se alature joi, 11 aprilie, la ora 18:00, in Piațeta Casei de Cultura, pentru a fi martorii a 6 texte ale lui William Shakespeare,…

- Caravana Shakespeare a ajuns la Bacau și aduce in premiera “Operele complete ale lui Shakespeare” intr-un spectacol de 45 de minute. Iubitorii de teatru sunt invitați sa se alature joi, 11 aprilie, la ora 18:00, in Piațeta Casei de Cultura, pentru a fi martorii a 6 texte ale lui William Shakespeare,…

- Caravana Shakespeare vine la Iași Vino pe 10 aprilie, in Piața Unirii, sa vezi Operele complete ale lui Shakespeare și poți caștiga un weekend la Festivalul Internațional Shakespeare de la Craiova! Pe 10 aprilie, Caravana Shakespeare sosește la Iași și aduce, in premiera, „Operele complete ale lui Shakespeare”…

- Iubitorii de teatru sunt așteptați duminica, 7 aprilie, de la ora 18:00, pe esplanada din fața Iulius Mall, la un spectacol in aer liber, adaptat dupa șase texte ale lui Wiliam Shakespeare.Intrarea este libera, iar participanții au ocazia sa se inscrie intr-un concurs care le poate aduce unul ...

- Vino pe 7 aprilie, pe Esplanada Iulius Mall, sa vezi Operele complete ale lui Shakespeare și poți caștiga un weekend la Festivalul Internațional Shakespeare de la Craiova! Pe 7 aprilie, Caravana Shakespeare sosește la Suceava și aduce, in premiera, „Operele complete ale lui Shakespeare” in 45 de minute.…

- Pe 1 aprilie, Caravana Shakespeare sosește la Satu Mare și aduce, in premiera, „Operele complete ale lui Shakespeare” in 45 de minute. Iubitorii de teatru sunt așteptați așadar luni, 1 aprilie, ora 18:00, in parcarea Shopping City, la un spectacol in aer liber, dupa 6 texte ale lui Wiliam Shakespeare.Intrarea…