Caravana lui Moș Crăciun aduce magia Crăciunului în Piatra-Neamț (P) Reluam tradiția organizarii Caravanei lui Moș Craciun la Piatra-Neamț, dupa ce anul trecut evenimentul a fost anulat din cauza pandemiei. Moș Craciun și ajutoarele sale vor ajunge la Piatra-Neamț saptamana viitoare, pe data de 23 decembrie. Copiii de toate varstele sunt așteptați sa il intampine pe Moș Craciun și sa se bucure de surprizele oferite de acesta. Cei mici se vor putea fotografia cu Moșul, cu Doamna Craciun, cu renii, spiridușii, pinguinii oamenii de zapada și celelalte personaje din suita Moșului. Vor fi momente artistice cu specific de Craciun, o parada a personajelor și multe surprize.… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

