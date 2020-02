Stiri pe aceeasi tema

- Tobosarul Nick Mason, membru fondator al trupei britanice Pink Floyd, a pus bazele supergrupului in 2018. Nick Mason"s Saucerful Of Secrets - nume preluat de la cel de-al doilea album Pink Floyd (1968) - interpreteaza piese din perioada de inceput a formatiei progressive rock. Bateristul si trupa lui…

- Andy Gill, membru fondator si chitarist al trupei britanice post-punk Gang Of Four, a murit la varsta de 64 de ani, informeaza BBC, potrivit news.ro.Colegii lui de trupa, Thomas McNeice, John Sterry si Tobias Humble, au anuntat decesul sambata printr-un comunicat publicat online: „Marele nostru…

- Salariul minim european este un concept nou si fierbinte despre care se discuta din ce in ce mai mult la nivelul Uniunii Europene si ar putea fi de 60% din salariul mediu pentru fiecare stat membru, a declarat marti Claudia Sofianu, Partener, liderul Diviziei de impozit pe venit si contributii sociale,…

- "M-am alaturat acestei platforme politice inca de la infiintare in ideea ca va deveni un partid care isi doreste sa faca #altfel de politica, una pentru romani, pentru ideea de reconciliere si unitate nationala in anul centenarului alaturi de o #Europa #unita #puternica. Ne-am trezit insa, peste noapte,…

- Seria sancțiunilor aplicate celor care "mișca in front" la USR continua de aceasta data nu cu un membru oarecare, ci chiar cu un membru fondator al unei organizații județene, o persoana cu un cuvant greu in USR Salaj

- Seria sancțiunilor aplicate celor care "mișca in front" la USR continua de aceasta data nu cu un membru oarecare, ci chiar cu un membru fondator al unei organizații județene, o persoana cu un cuvant greu in USR Salaj

- Ziarul Unirea Practici invechite și traumatizante folosite de medici la naștere, inclusiv in Romania in vizorul ONU Practici invechite și traumatizante folosite de medici la naștere, inclusiv in Romania in vizorul ONU Un semnal de alarma legat de practicile depașite, periculoase și traumatizante folosite…

- Si-a petrecut toata copilaria in spitale, inconjurat de halate albe, dar a gasit singur remediul impotriva oricarei dureri: cartile. Andrei se lupta cu o boala degenerativa, dar mai are un aliat care il face invincibil: calculatorul.