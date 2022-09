Stiri pe aceeasi tema

- Polițistii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacau, au documentat activitatea infracționala a unui barbat, de 54 de ani, care ar fi avut preocupari in efectuarea de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.…

- DECIZIE….Trimisa in arest la domiciliu dupa ce si-a ucis sotul, i-a filmat agonia si apoi a incercat sa-si stearga urmele, tanara din Trohani se bucura de libertate. Mai exact, magistratii au decis, ca masura privativa de libertate, arestul la domiciliu si, zilele trecute, au prelungit masura. Si asta…

- UPSI!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui tanar cu cetațenie R. Moldova asupra caruia au descoperit o carte de identitate falsa. In data de 28 august a.c., in jurul orei 18.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albița –…

- AREST…Arestati preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, cei doi traficanti barladeni prinsi in flagrant si-au incercat, inca o data, norocul in fata judecatorilor. Au cerut inlocuirea masurii arestului preventiv cu o masura mai usoara privativa de libertate dar s-au lovit de refuzul magistratilor.…

- PRINS, DAR SCAPAT…Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Vaslui, din cadrul Poliției Municipiului Vaslui, au documentat și probat activitatea infracționala a unui barbat, in varsta de 24 de ani, din municipiul Vaslui, banuit de comiterea unui furt calificat, in municipiul Vaslui, in noaptea de…

- DECIZIE… Magistrații au respins cererea de inlocuire a arestului preventiv cu o masura mai ușoara privativa de libertate a lui Eduard Filip, barladeanul arestat pentru trafic de droguri. Acesta a fost arestat pe 27 iunie cand, la primele ore ale dimineții, au trecut cu sirenele deschise mașini de poliție,…

- MASURA… Caz cel puțin bizar in județul Vaslui, acolo unde o femeie de 21 de ani din localitatea Trohan, acuzata de omor calificat, se bucura de libertate. Mai exact, magistrații au decis, ca masura privativa de libertate, arestul la domiciliu. Și asta in condițiile in care, femeia acuzata de crima a…

- BIZAR… Indulgența neașteptata a instanței Judecatoriei Barlad, pentru șoferul de 23 de ani, care, cu o alcoolemie de 1.15 mg/l alcool pur in aerul expirat, a omorat un pieton, in varsta de 74 ani. Barbatul a fost lasat sub control judiciar, deși procurorii au propus arestarea sa preventiva. Instanța…