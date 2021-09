Cărășean prins cu zece afgani în autovehicul CARAȘ-SEVERIN – Cele zece persoane și calauza acestora au fost depistate la frontiera cu Serbia! In data de 24 septembrie, in jurul orei 6.50, politistii de frontiera din Moravita au oprit, intre localitatile Moravita si Denta, un autovehicul, inmatriculat in Romania, condus de un barbat, cetațean roman cu domiciliul in județul Caraș-Severin. Polițiștii de frontiera au constatat ca in interiorul mijlocului de transport se mai aflau zece pasageri, toti barbati, care nu isi justificau prezenta in zona, fapt pentru care toti ocupantii din autovehicul au fost condusi la sediul institutiei pentru cercetari.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

