Caraș-Severin: Găini care fac ouă colorate Oua verzi, albastrui și chiar roșii. Nu, nu sunt oua vopsite, ci oua natural colorate, facute de rase speciale de gaini. Un crescator din satul Soceni, județul Caras-Severin spune ca a ales special aceste rase, dar ca sunt greu de obținut și cu multe investiții. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

