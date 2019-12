Stiri pe aceeasi tema

- La 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, la Cugir, al doilea oraș eliberat de sub puterea comunista dupa Timișoara, sambata, 21 decembrie, au fost comemorați cei care s-au jertift pentru libertate. Ceremonia de comemorare a eroilor martiri ai Revoluției a debutat la ora 12:30, la sediul Poliției…

- La finalul ședinței de astazi a Consiliului Județean Suceava, ultima din 2019, președintele Gheorghe Flutur le-a mulțumit colegilor din deliberativ și angajaților instituției pentru colaborarea foarte buna. In același timp, el și-a cerut iertare daca pe parcursul anului unele lucruri nu au fost ințelese…

- La Timisoara, ziua de 17 decembrie a fost una de doliu. Eroii Revolutiei din decembrie 1989 au fost comemorati prin slujbe si depuneri de coroane de flori. Timisoara a fost marti in doliu. La 30 de ani de la debutul Revolutiei, in ziua cand in oras a curs prima data sange pentru libertate, cei care…

- La 30 de ani de la Revolutie, Timisoara este in doliu, marti, cand sunt comemorati primii 66 de manifestanti din oras cazuti pentru libertate in timpul evenimentelor din Decembrie 1989. Revolutionari, familii ale celor disparuti, oficiali si cetateni de rand vor participa la manifestarile…

- A devenit deja o tradiție ca suporterii alb-violeți sa organizeze un Marș al Eroilor, in fiecare an de 16 decembrie, la Timișoara. La 30 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989 din Timișoara Marșul Eroilor pornește pe strazile urbei. The post Marșul Eroilor, pe strazile Timișoarei, cu candele aprinse…

- Trupul neinsufletit al politicianului Sorin Frunzaverde va ramane in Palatul Administrativ pana la ora 24,00. 'Este o zi trista pentru administratia caraseana, pentru politica romaneasca. Prin plecarea sa la cele vesnice, Sorin Frunzaverde, respectat de catre toti cei care l-au cunoscut, lasa in…

- Consilierii judeteni se intalnesc marti, 29 octombrie, incepand cu ora 12.00, in sedinta ordinara, in sala “Bogdan Voda” din Palatul Administrativ al judetului. Ordinea de zi este cuprinsa din 31 de proiecte de hotarari, a caror titluri pot fi parcurse in cele ce urmeaza: 1. Proiect de hotarare privind…

- Manifestarile comunitatii maghiare au inceput cu un moment comemorativ in Piata 13 Generali, unde la baza obeliscului martirilor au fost depuse coroane de flori. A urmat o slujba religioasa la Biserica romano-catolica din centrul Aradului, iar la finalul acesteia, sute de participanti au pornit pe…