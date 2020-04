Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, cu sprijinul Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei, forțele de ordine le-au dus prescuri și candele persoanelor aflate in carantina. „In cursul zilei de astazi, jandarmii buzoieni au preluat de la Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei candele și pahare cu prescuri, care au fost distribuite in camerele…

- Gigi Becali s-a aprins dupa ce președintele Klaus Iohannis a cerut reanalizarea acordului MAI - BOR, prin care credincioșii aveau voie la Biserica, sa ia sfintele Paști.Citește și: Italienilor li s-a URAT cu totul de carantina: ce IDEI TRAZNITE au pentru a putea merge la plaja "Aseara…

- Jurnalistul Victor Ciutacu comenteaza ieșirea președintelui Klaus Iohannis privind acordul BOR - MAI pe tema mersului la Biserica de Paști și a imparțirii Sfintei Lumini."In cateva minute voi incepe o ședința in care voi cere premierului și ministruui sa revina asupra acestui acord, sa gaseasca…

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis romanilor care doresc sa vina in tara in perioada sarbatorilor de Pasti, sa vina doar daca au motive extrem de serioase si a atras atentia ca cei care vor veni in Romania, fie vor intra in carantina, fie in izolare la domiciliu, timp de 14 zile. Potrivit…

- Președintele Societații de Microbiologie, Alexandru Rafila, a spus ca nu vede utilitatea unui studiu care presupune testarea pentru coronavirus a 10.000 de cetațeni din Capitala. Astfel, Rafila este pe poziții radical diferite fața de profesorul Adrian Streinu Cercel, cel care a promovat, alaturi…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a facut joi un apel la romanii din strainatate sa nu vina acasa de Paști pentru ca cei mai mulți vor intra in autoizolare sau carantina. ”Un cuvant doresc sa spun și despre romanii din afara granițelor, despre romanii din diaspora. Se apropie sarbatorile pascale.…

- Premierul Ludovic Orban, aflat in izolare la Vila Lac 1, a facut duminica declaratii referitoare la masurile ce se vor lua odata cu intrarea in starea de urgenta, care se va produce efectiv luni. Ludovic Orban si guvernul sau au fost investiti sambata, iar in aceeasi zi, presedintele Klaus Iohannis…

- Anunțul facut de viceprimarul Capitalei a reușit sa sperie pe toata lumea! Aurelian Badulescu a afirmat ca nu mai exista locuri de carantina in București. De astfel, a cerut Guvernului fonduri pentru inchirierea de noi spații!