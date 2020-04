Carantina si somajul au dus la scaderea vanzarilor de iepurasi de ciocolata Producatorii elvetieni de ciocolata au inceput sa ofere reduceri de pret fara precedent, in incercarea de a contracara cererea slaba in perioada sezonului cheie pentru Sarbatorile Pascale, cumparatorii fiind interesati mai degraba de hartie igienica decat de iepurasi de ciocolata, transmite Bloomberg.



Firma Lindt & Spruengli AG ofera reduceri online de preturi de pana la 30% pentru intreaga sa gama de produse de Paste. Laederach, un alt producator elvetian de ciocolata premium, a renuntat la traditia sa de a nu oferi reduceri de pret. Aceasta in conditiile in care retailerii din Europa… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circa 2.000 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus si 100 de decese provocate de Covid-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Spania, cea mai afectata tara din Europa dupa Italia, au declarat autoritatile duminica, citate de AFP. Conform celui mai recent bilant, in Spania…

- Comerciantii ar putea avea probleme in trimestrul II al acestui an cu stocurile de laptopuri si ceasuri inteligente din cauza epidemiei de coronavirus, care a afectat economia Chinei, iar fluctuatia din productia de produse electronice ar putea influenta cresterea preturilor, sustine directorul general…

- Guvernul israelian a anuntat luarea deciziei de a inaspri conditiile de acces in Israel, timp de 14 zile, incepand de Joi, 12 martie 2020, ora 20:00, cu scopul de a-si proteja populatia de raspandirea coronavirusului. Masura se aplica persoanelor de orice nationalitate/cetatenie. Incepand…

- Europa trebuie sa vina cu un plan "masiv" de stimulare economica pentru a face fata impactului epidemiei de coronavirus, a declarat luni ministrul francez al Finantelor, Bruno Le Maire, adaugand ca va propune o serie de masuri la reuniunea de saptamana viitoare a omologilor sai din zona euro, transmite…

- Grupul aerian Lufthansa a anuntat joi ca va anula 7.100 de zboruri pana la finele lunii martie din cauza diminuarii cererii ca urmare a propagarii coronavirusului, relateaza agentia EFE. Cea mai mare parte a anularilor vizeaza curse in Germania, spre nordul Italiei, alte destinatii din Europa,…

- Guvernul italian analizeaza posibile masuri de urgenta in vederea sprijinirii companiilor si familiilor afectate de epidemia de coronavirus care a lovit regiunile din nordul tarii, transmite Bloomberg. Potrivit unui proiect de decret guvernamental consultat de Bloomberg, printre posibilele…

- Grupul elvetian Nestle SA a decis sa inceteze sa mai vanda ciocolata Milkybar Wowsomes, un produs care utiliza o tehnologie inovatoare destinata reducerii continutului de zahar, din cauza vanzarilor slabe, transmite Bloomberg. Vanzarile de ciocolata Milkybar Wowsomes, un produs lansat in urma…

- Fortele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii (US Air Force) au anuntat ca au trimis in Romania cateva drone MQ-9 Reaper ghidate de la distanta. SUA si Romania au un parteneriat strategic pentru a aborda probleme de securitate regionala si globala, relateaza defence-blog.com. Pentru…