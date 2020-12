Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a adoptat luni o hotarare prin care propune prelungirea cu 7 zile a carantinei in Alba Iulia și in localitațile aparținatoare Barabanț, Micești, Oarda și Paclișa.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Alba a adoptat, joi, o hotarare prin care propune instituirea carantinei in comuna Vintu de Jos, avand in vedere situatia epidemiologica generata de coronavirusul SARS-CoV-2, care a dus la inregistrarea in comuna Vintu de Jos a unei rate de infectare…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a hotarat, vineri seara, sa solicite Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei emiterea Ordinelor Comandamentului Actiunii privind instituirea masurii de carantina zonala pentru orasele Sannicolau Mare si Ciacova, unde incidenta…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Salaj a adoptat marți o hotarare prin care solicita Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea ordinului pentru instituirea...

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Salaj a adoptat marți o hotarare prin care solicita Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea ordinului pentru instituirea carantinei zonale in orașele Zalau, Jibou și Cehu Silvaniei.Potrivit deciziei CJSU Salaj,…