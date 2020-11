Carantina parţială impusă în Germania va fi prelungită până pe 20 decembrie Cancelarul german Angela Merkel a convenit miercuri cu liderii celor 16 landuri prelungirea masurilor de combatere a pandemiei noului coronavirus pana cel putin pe 20 decembrie, fiind foarte probabil ca acestea sa ramana in vigoare si in luna ianuarie, transmit dpa si Reuters preluat de agerpres. "Numarul infectarilor ramane la un nivel mult prea mare", a declarat Merkel, precizand insa ca restrictiile vor fi relaxate in timpul sarbatorilor de Craciun.

