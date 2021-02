Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Harghita a dispus carantinarea salii de sport din Miercurea Ciuc unde sunt cazati 126 de romi afectati de incendiul din luna ianuarie, dupa ce un copil din comunitate a fost testat pozitiv la SARS-CoV-2. Directoarea Directiei de Sanatate Publica Harghita,…

- Un numar de 126 de romi, afectati de incendiul din luna ianuarie, de la Miercurea Ciuc, vor mai ramane cateva saptamani in sala de sport a orasului, pana autoritatile vor amenaja un teren pe care sa poata fi amplasate containerele in care acestia vor locui. Primarul municipiului Miercurea…

- Pana astazi, 14 ianuarie, in județul Mureș au fost confirmate 15.878 cazuri, au fost inregistrate 52 cazuri noi, 16 persoane au fost reconfirmate pozitiv in județul Mureș. sunt internate 236 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul nostru. 14.420 de persoane s-au vindecat in județul Mureș…

- Copiii romi afectati de incendiul din cartierul Sumuleu au inceput scoala, luni, in sala de sport a orasului, acolo unde sunt cazati impreuna cu familiile lor. Primarul municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila, a declarat pentru AGERPRES ca la sala de sport au venit acele cadre didactice cu care copiii…

- Unul din cinci locuitori care se testeaza in Los Angeles este depistat pozitiv pentru Covid, astfel ca spitalele nu mai au locuri pentru bolnavi, care ajung in biserici și sali de sport, potrivit Mediafax. Los Angeles este orasul american unde riscul de a te infecta cu Covid-19 nu a fost niciodata…

- Direcția de Sanatate Publica Valcea a anuțat ca au fost confirmate, de la inceputul pandemiei și pana in prezent, 6.964 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. In prezent, in unitațile sanitare dedicate din județul Valcea se afla internate 191 persoane confirmate pozitiv, starea de sanatate…

- Direcția de Sanatate Publica Valcea a anunțat ca, de la inceputul pandemiei și pana in prezent, au fost confirmate 6.240 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. In județs-au inregistrat 62 de decese. Persoanele decedate se aflau in evidența și cu alte afecțiuni medicale. In prezent, in…

- Direcția de Sanatate Publica Valcea a anunțat ca de la inceputul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate 6.090 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. In județ s-au inregistrat 61 de decese. Persoanele decedate se aflau in evidența și cu alte afecțiuni medicale. In prezent, in…