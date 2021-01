Stiri pe aceeasi tema

- Masura de carantinare zonala se prelungeste pentru o perioada de 7 zile, incepand cu data de 2 ianuarie, ora 22.00, in localitatile Corbeanca, Dobroesti, Otopeni si Popesti-Leordeni, a anuntat Prefectura judetului Ilfov. Prelungirea masurii de carantinare zonala pentru cele patru localitati…

- Prelungirea carantinei pentru localitatea Mogoșoaia din Ilfov este motiv de nemulțumire in orașul Mogoșoaia. Un consilier local USR Plus susține intr-o postare pe Facebook ca nu se respecta „principiul proporționalitații”, susținand ca in alt oraș din județ situația este mai grava, dar nu au fost luate…

- Prefectura județului Ilfov a anunțat ca, incepand de joi, 10 decembrie, ora 22.00, masura carantinei a fost prelungita cu 7 zile in cazul comunei Berceni. De asemenea, instituția a transmis ca masura va fi ridicata in comuna Clinceni.

- Carantina a fost prelungita cu sapte zile pentru localitatile Corbeanca, Dobroesti, Magurele, Mogosoaia, Otopeni si Popesti Leordeni, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, prefectul judetului Ilfov, Daniel-Tudorel Zamfir. El a precizat ca seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat,…

- 6 localitați din Ilfov, aflate la porțile Capitalei s-au inchis. Au intrat in carantina de la ora 22.00 Otopeni, Mogoșoaia, Corbeanca, Dobroești, Magurele și Popești Leordeni. Se adauga altor 5 care sunt deja inchise de cateva zile. Prefectul județului Ilfov, Daniel Zamfir, a explicat la Digi24 ce presupune…