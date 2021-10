Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ialomita a decis instituirea carantinei de noapte pentru municipiul Slobozia. Decizia a fost luata dupa ce rata rata de infectare la nivelul municipiului a trecut de pragul de 7,5 la mie, potrivit news.ro. Astfel, pe timpul noptii, adica in intervalul…

- Locuitorii municipiului Slobozia care nu s-au vaccinat vor putea ieși din casa in intervalul 20:00 - 05:00 doar cu motive intemeiate.Masca de protectie redevine obligatorie in spatiile publice, piete, targuri, magazine, statii de transport in comun, dar si in mijloacele de transport, precum si pe o…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov a adoptat restricții mai severe in alte 3 localitați din județul Ilfov, dupa ce rata de incidența a depașit 7,5. Incepand de miercuri, este carantina de noapte pentru nevaccinați. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov, convocat in ședința…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), convocat de subprefectul Ovidiu Virgil Draganescu, in ședința online, a aprobat astazi o hotarare in baza careia s-au actualizat anexele cuprinzand incidența de la nivelul unitaților administrativ-teritoriale din județul Timiș, anexe intocmite pe…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, vineri, noi masuri anti-Covid pentru localitațile unde incidența a crescut peste anumite praguri. La Șag intra in vigoare carantina de noapte toata saptamana, in timp ce pentru alte localitați se aplica obligatoriu certificatul verde.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Timiș a decis restricții grele, intre care carantina de noapte in weekend, interzicerea evenimentelor și inchiderea restaurantelor. Asta dupa ce rata de incidența la 14 zile in Timișoara a atins, luni, 7.15 la mia de locuitori. CJSU Timiș a decis…

- Municipiul Timisoara si comunele Giroc, Otelec, Parta si Sag vor intra in carantina de noapte in weekend, dupa ce au depasit rata de infectare cu SARS-CoV-2 de 7 la mia de locuitori, iar Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis a luat masuri restrictive.