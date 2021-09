Carantina de noapte va fi instituita in weekend in localitațile in care rata de infectare trece de 6 la mie și pe tot parcursul saptamanii in zonele cu incidența a cazurilor COVID-19 de peste 7,5 conform deciziei de joi a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Sunt exceptate insa persoanele vaccinate anti-COVID, care vor putea ieși din casa și in intervalul 05.00-20.00. In localitațile in care rata de infectare este mai mare de 6, dar nu depașește 7,5, magazinele vor fi inchise de la ora 18.00 in zilele de vineri, sambata și duminica. Certificatul verde COVID ramane in vigoare in zonele…